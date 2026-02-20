Logo R7.com
Homem escapa de ser atropelado por carro desgovernado

Sandro Rios escapou por pouco de acidente na praça Getúlio Vargas, em Miradouro (MG)

News das 19h|Do R7

Um carro desgovernado quase atingiu o secretário de Cultura de Miradouro, Sandro Rios. O incidente ocorreu na praça Getúlio Vargas e foi capturado por câmeras de segurança.

