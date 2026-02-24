Ônibus derrapa em pista molhada e bate em carro

Um acidente envolvendo um ônibus chamou a atenção em Panambi, no Rio Grande do Sul. O motorista perdeu o controle do veículo ao derrapar na pista molhada. Felizmente, ele estava sozinho no momento e não sofreu ferimentos.



