Ônibus derrapa em pista molhada e bate em carro

Acidente ocorreu em Panambi (RS); motorista estava sozinho e não se feriu

Um acidente envolvendo um ônibus chamou a atenção em Panambi, no Rio Grande do Sul. O motorista perdeu o controle do veículo ao derrapar na pista molhada. Felizmente, ele estava sozinho no momento e não sofreu ferimentos.

