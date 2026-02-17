Logo R7.com
Canadá: governo aumentará gastos com empresas nacionais de armamentos

Segundo Mark Carney, objetivo é incentivar produção de companhias locais

News das 19h|Do R7

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, anunciou planos para aumentar a quantidade de armas no país produzidas por empresas nacionais.

  • Canadá
  • estados-unidos
  • otan

