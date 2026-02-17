Canadá: governo aumentará gastos com empresas nacionais de armamentos
Segundo Mark Carney, objetivo é incentivar produção de companhias locais
O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, anunciou planos para aumentar a quantidade de armas no país produzidas por empresas nacionais.
