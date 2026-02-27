Logo R7.com
IPCA-15: produtos e serviços ficam mais caros em fevereiro

Educação e transportes foram os grupos que exerceram maior impacto sobre o índice

Conexão Record News|Do R7

A prévia da inflação de fevereiro registrou um aumento de 0,84%, impulsionado pelo reajuste das mensalidades escolares, conforme divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

