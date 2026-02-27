IPCA-15: produtos e serviços ficam mais caros em fevereiro

A prévia da inflação de fevereiro registrou um aumento de 0,84%, impulsionado pelo reajuste das mensalidades escolares, conforme divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).



