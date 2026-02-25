Logo R7.com
Confiança do consumidor cai 1,2% em fevereiro ante janeiro

Índice mede percepção das famílias sobre a economia e a própria situação financeira

O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas informou que o índice de confiança do consumidor caiu 1,2 ponto percentual em fevereiro.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

