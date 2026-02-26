Logo R7.com
Caminhão perde o controle e tomba ao fazer manobra

Motorista explicou que viu carro no sentido contrário e teve que desviar

News das 19h|Do R7

O motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo ao tentar evitar uma colisão com um carro que vinha na direção oposta. Durante a manobra ele acabou tombando o caminhão e atingindo uma casa.

