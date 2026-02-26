Caminhão perde o controle e tomba ao fazer manobra
Motorista explicou que viu carro no sentido contrário e teve que desviar
O motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo ao tentar evitar uma colisão com um carro que vinha na direção oposta. Durante a manobra ele acabou tombando o caminhão e atingindo uma casa.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Tentativa de roubo termina em confusão em São Paulo
Menor infrator foi rendido e agredido após ser abandonado por comparsa
Vídeo: motorista derrapa em pista molhada e bate contra carreta em Minas Gerais
Uma pessoa ficou ferida e foi levada ao hospital; estado de saúde não foi divulgado
Pacientes recebem polilaminina mesmo sem aprovação no país
Substância em teste gera expectativas, mas requer rigor científico antes do uso amplo
Confiança do consumidor cai 1,2% em fevereiro ante janeiro
Índice mede percepção das famílias sobre a economia e a própria situação financeira
Motorista morre após carro ser esmagado por caminhão em rodovia no Pará
Carreta perdeu o controle e bateu na traseira do veículo; duas pessoas ficaram presas nas ferragens e foram socorridas
Homens tentam roubar bicicleta de jovem em SP
Eles chegaram a derrubá-la no chão, mas ela ainda conseguiu recuperar o objeto
Cavalo na contramão bate de frente com motociclista em Curitiba (PR); veja vídeo
Cena inusitada foi registrada por motorista; ninguém ficou ferido com gravidade
Ônibus derrapa em pista molhada e bate em carro
Acidente ocorreu em Panambi (RS); motorista estava sozinho e não se feriu
Câmeras de segurança registram briga entre morador e motoboy na porta de condomínio
Entregadores protestam contra agressão; residencial repudia episódio e avalia 'medida administrativa cabível'
Pobreza afeta desenvolvimento de bebês desde os seis meses
Pesquisa da UFSCar aponta que condições socioeconômicas afetam desenvolvimento motor infantil
Homem escapa de ser atropelado por carro desgovernado
Sandro Rios escapou por pouco de acidente na praça Getúlio Vargas, em Miradouro (MG)
Nova lei permite instalar carregador individual em prédios de SP
Morador terá que usar recursos próprios, desde que tenha vaga de garagem no local
Canadá: governo aumentará gastos com empresas nacionais de armamentos
Segundo Mark Carney, objetivo é incentivar produção de companhias locais
Que susto! Cobra avança 'do nada' e pica morador dentro de casa
Serpente não possui veneno perigoso para humanos e é conhecida por se alimentar de roedores, aves e ovos