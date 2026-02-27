Logo R7.com
União Europeia vai aplicar provisoriamente acordo com Mercosul

Medida busca garantir vantagem comercial ao bloco europeu enquanto avança aprovação do tratado

Conexão Record News|Do R7

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou a aplicação provisória do acordo com o Mercosul, após a aprovação pela Argentina e Uruguai.

  • MERCOSUL
  • UE (União Europeia)
  • economia

