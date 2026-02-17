Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Que susto! Cobra avança 'do nada' e pica morador dentro de casa

Serpente não possui veneno perigoso para humanos e é conhecida por se alimentar de roedores, aves e ovos

News das 19h|Do R7

  • Google News

Um homem foi surpreendido por uma cobra no momento em que estava deitado na sala de casa, na Tailândia. Ele esqueceu de fechar a porta e o réptil entrou, mas não se tratava de um animal venenoso. É uma cobra-rato, serpente de médio a grande porte, conhecida por se alimentar de roedores, aves e ovos. Ela é útil para o controle de pragas.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • tailandia
  • animais
  • animal-silvestre
  • news-19-horas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.