Que susto! Cobra avança 'do nada' e pica morador dentro de casa

Um homem foi surpreendido por uma cobra no momento em que estava deitado na sala de casa, na Tailândia . Ele esqueceu de fechar a porta e o réptil entrou, mas não se tratava de um animal venenoso. É uma cobra-rato, serpente de médio a grande porte, conhecida por se alimentar de roedores, aves e ovos. Ela é útil para o controle de pragas.



