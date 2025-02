Camarões aparecem mortos nas margens do rio Tietê em Novo Horizonte (SP); veja vídeo

Centenas de camarões apareceram mortos nas margens do rio Tietê , em Novo Horizonte, interior de São Paulo . Em vídeo divulgado nesta terça-feira (25), é possível observar que a cor da água está mais esverdeada e com um aspecto estranho. Além disso, os pescadores afirmaram tem um mau cheiro no local. Procurada pela RECORD NEWS, a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) informou que colheu amostras na área para tentar identificar o problema e também que os técnicos não notaram mortandade de peixes, apenas de camarões. Ainda não foi divulgada uma data para que esse relatório seja concluído.