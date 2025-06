Câmeras flagram assalto cometido por falso entregador no Rio; vítima tenta resistir

Câmeras de segurança registraram um assalto no bairro Humaitá, zona sul do Rio de Janeiro , onde um homem disfarçado de entregador roubou a bolsa de uma mulher. A vítima resistiu, mas o criminoso fugiu em uma moto. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou um projeto de lei que determina que as mochilas de entrega sejam fornecidas exclusivamente pelos serviços de delivery. O governador Cláudio Castro tem até 15 dias úteis para sancionar ou vetar a proposta.