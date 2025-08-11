Caminhão de morango perde o freio e desce rua desgovernado no interior de Minas Gerais

Um caminhão carregado com morangos congelados perdeu o freio e desceu desgovernado por rua da cidade de Tocos do Moji, em Minas Gerais . Uma câmera de segurança registrou o momento exato do acidente, quando o veículo foi em cheio sobre uma construção e, na sequência, caiu de uma área elevada.



Três automóveis que estavam estacionados ainda foram atingidos. O motorista foi encaminhado ao hospital após sentir dores no peito, de acordo com a Polícia Militar.