Caminhão de morango perde o freio e desce rua desgovernado no interior de Minas Gerais
Uma construção e três outros veículos foram atingidos
Um caminhão carregado com morangos congelados perdeu o freio e desceu desgovernado por rua da cidade de Tocos do Moji, em Minas Gerais. Uma câmera de segurança registrou o momento exato do acidente, quando o veículo foi em cheio sobre uma construção e, na sequência, caiu de uma área elevada.
Três automóveis que estavam estacionados ainda foram atingidos. O motorista foi encaminhado ao hospital após sentir dores no peito, de acordo com a Polícia Militar.
