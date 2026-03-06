Logo R7.com
Diagnóstico de diabetes em macaca acende alerta no brasil

Primata resgatado com apatia terá medicação diária, exames e dieta controlada

News das 19h|Do R7

Uma fêmea de macaco-prego foi resgatada na Mata do Ipê, em Uberaba (MG). Após 25 dias internado em um hospital veterinário, o animal recebeu um diagnóstico incomum: diabetes mellitus.

