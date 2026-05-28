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México e EUA iniciam negociações para revisar acordo de livre comércio

Delegação mexicana deve insistir na eliminação de tarifas dos setores automotivo e de aço

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O Tratado de Livre Comércio entre Estados Unidos, México e Canadá é revisado com expectativas otimistas por parte do secretário de Economia do México. Economia do país depende da manutenção do acordo.

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