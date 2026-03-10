Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Falso entregador rouba mulheres na entrada de condomínio

Assaltante apontou arma para as vítimas e levou pertences antes de fugir de moto

News das 19h|Do R7

  • Google News

Um flagrante capturado por câmeras de segurança revelou um assalto ocorrido no bairro do Butantã, zona oeste de São Paulo. Duas mulheres foram abordadas enquanto chegavam ao apartamento e abriam o portão da garagem. O criminoso se passou por entregador para realizar o roubo.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Assalto
  • São Paulo (Cidade)
  • news-19-horas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.