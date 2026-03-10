Falso entregador rouba mulheres na entrada de condomínio
Assaltante apontou arma para as vítimas e levou pertences antes de fugir de moto
Um flagrante capturado por câmeras de segurança revelou um assalto ocorrido no bairro do Butantã, zona oeste de São Paulo. Duas mulheres foram abordadas enquanto chegavam ao apartamento e abriam o portão da garagem. O criminoso se passou por entregador para realizar o roubo.
Últimas
Uso excessivo de celulares prejudica habilidades de convivência entre crianças e adolescentes
Especialista dá dicas aos pais sobre idade certa para liberar aparelho aos filhos
Bebidas adulteradas: 44% acham governo o maior responsável por crise do metanol
Pesquisa revela grande desconfiança sobre fiscalização e apoio à rastreabilidade
Donald Trump nega que guerra contra o Irã vá acabar nesta semana
Presidente americano falou com a imprensa nos Estados Unidos
Corridas de rua no Brasil têm mais mulheres que homens
Levantamento mostra que público feminino representa 51,8% de quem conclui provas
Veículo quase capota ao ser atingido por locomotiva
Empresa responsável informou que maquinista acionou buzina e freios de emergência
Trump quer participar da escolha do novo líder iraniano
Presidente dos EUA afirmou que nomeação do filho de Khamenei é 'inaceitável'
Diagnóstico de diabetes em macaca acende alerta no brasil
Primata resgatado com apatia terá medicação diária, exames e dieta controlada
Trump diz que está em 'posição muito forte' contra o Irã
Americano afirmou que está empenhado em acabar com o regime autoritário de Teerã
Acidente de carro em São Paulo deixa motorista presa em ferragens
Colisão entre dois veículos resulta em capotamento e mobiliza bombeiros para resgate; condutora teve ferimentos na mão
Vídeo: motorista perde controle e carro bate em poste na zona norte de SP
Acidente feriu quatro pessoas e deixou uma em estado grave
Irã divulga vídeo mostrando 'frota' de drones
Países árabes do Golfo aliados dos EUA condenaram ataques iranianos na região
Motorista atropela pessoas perto de calçada e foge depois
Uma das vítimas morreu e outras três ficaram feridas após o crime
Filhos de delegada foram mortos pelo marido; entenda o que é violência vicária
Crime ocorre quando agressor atinge os filhos para causar sofrimento à mulher
Capital fluminense tem fevereiro mais chuvoso de série histórica
Volume alcançou 354 milímetros no período, três vezes maior que a média para o mês