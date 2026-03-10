Falso entregador rouba mulheres na entrada de condomínio

Um flagrante capturado por câmeras de segurança revelou um assalto ocorrido no bairro do Butantã, zona oeste de São Paulo. Duas mulheres foram abordadas enquanto chegavam ao apartamento e abriam o portão da garagem. O criminoso se passou por entregador para realizar o roubo.



