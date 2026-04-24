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Falta de chuva em abril derruba nível dos reservatórios de água de SP

Cantareira é o sistema com pior situação; governo alerta para consumo consciente

News das 19h|Do R7

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O nível dos reservatórios na Grande São Paulo caiu para 55% do volume total. Segundo a Sabesp, a principal causa dessa redução é a falta de chuva em abril. Foram registrados somente 35 milímetros de precipitação na área abrangida pelo Sistema Cantareira, muito abaixo da média histórica de 78 milímetros.

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