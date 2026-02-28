Filhos de delegada foram mortos pelo marido; entenda o que é violência vicária

Em fevereiro, o secretário de governo da prefeitura de Itumbiara, Goiás, Thales Machado, atirou contra os dois filhos enquanto dormiam e posteriormente tirou a própria vida. O caso está sob investigação. A delegada Amanda Souza, também vítima de violência semelhante, ressaltou: "Precisamos identificar traços de psicopatia para evitar surpresas dolorosas". Ela destaca a importância de reconhecer os sinais de relacionamentos abusivos e a falta de dados para políticas eficazes no Brasil.



