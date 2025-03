Homem que agrediu a namorada em mercado de São Paulo é preso em flagrante

Um homem que agrediu a namorada em um mercado no centro de São Paulo foi preso em flagrante por violência doméstica e lesão corporal. Na última segunda-feira (10), Italo Kauan de Jesus Oliveira foi flagrado por câmeras de segurança no momento em que socava o rosto da vítima. As imagens ainda mostram ele agredindo um funcionário que tentou impedir a violência.



Em depoimento na Delegacia de Defesa da Mulher, a mulher negou as agressões do companheiro e alegou que não precisava de medidas protetivas. Júlio de Andrade Neto, advogado criminalista, explica porque, em casos de lesão corporal no contexto de violência doméstica, as autoridades podem proceder com a denúncia independentemente do pedido da vítima. A delegacia pediu à justiça a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.