Homens tentam despistar polícia e esconder arma em prateleiras de supermercado em Itapetininga (SP)

Três homens foram presos em um supermercado acusados de extorquir dinheiro de um empresário na manhã desta quarta-feira (16) em Itapetininga , no interior de São Paulo. Os suspeitos já estavam sendo procurados pela polícia e, ao perceberem os agentes, decidiram entrar no estabelecimento para tentar fugir, onde um deles escondeu uma arma entre as prateleiras.



Os policiais entraram no local e conseguiram render os dois suspeitos que estavam no supermercado. O terceiro integrante foi preso em um automóvel que estava próximo dali.