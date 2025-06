Idosa é arrastada por motocicleta enquanto passeava com cachorros na zona sul do Rio

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma idosa é arrastada por uma motocicleta na Praia do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro, enquanto passeava com dois cachorros.



As imagens, registradas por uma câmera de segurança, mostram o veículo passando pela calçada com dois ocupantes. Em seguida, a vítima aparece caída no chão . Após o impacto, os motoqueiros fogem do local.



A mulher, visivelmente assustada, se levanta e verifica os braços e as pernas, aparentemente feridos com a queda.



De acordo com relatos de moradores, a mesma motocicleta teria sido vista em um assalto ocorrido no mesmo bairro.



A Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência, mas que o batalhão reforçou o patrulhamento na região após tomar conhecimento do caso por meio das redes sociais.