Impressionante! Carro ‘voa’ após subir em canteiro e capotar várias vezes no Mato Grosso; veja vídeo

Câmeras de segurança flagraram uma cena impressionante em Rondonópolis, no Mato Grosso , no último domingo (1º). No vídeo, um carro avança sobre uma guia ao passar por uma rotatória e acaba 'voando'.



Embora o impacto tenha destruído o veículo, o motorista teve apenas ferimentos leves e foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Segundo a polícia, o homem relatou que não viu o circuito da pista.