Impressionante! Motociclista 'voa' após bater contra outra moto na Grande São Paulo

Um motociclista 'voou' após bater contra outra moto em Carapicuíba, na Grande São Paulo , nesta terça-feira (15). Um carro dava passagem a quem subia a rua no cruzamento, quando, sem visão, um motociclista entra na rua e colide contra o primeiro. O homem salta sobre as motos e cai do outro lado, depois levanta e sai mancando. Ele teve ferimentos leves e foi socorrido pelo Samu.