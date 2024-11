Meteoro é visto durante o dia no município de Santa Maria (RS)

A cidade de Santa Maria, localizada no interior do Rio Grande do Sul , foi contemplada com a aparição de um meteoro durante a tarde de terça-feira (23). O observatório do Bate-Papo Astronômico, localizado no Santa Maria Tecnoparque, que opera na região desde 2021, notificou que foi a primeira vez que um objeto como este foi observado na luz do dia, e que provavelmente se tratava de um meteoro relativamente grande .