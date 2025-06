Moto desgovernada quase atropela família em rua do interior de São Paulo; veja vídeo

Uma família quase foi atingida por uma moto desgovernada nesta terça-feira (24), em Bebedouro, no interior de São Paulo . Câmeras de segurança mostram o momento em que o grupo está reunido na calçada, quando o veículo se aproxima com o motorista tentando empinar a moto, mas perdendo o controle.



A motocicleta começa a ir em direção aos pedestres, que tentam fugir do local. O motorista chega a passar de raspão em uma mulher e acaba caindo. O homem teve escoriações pelo corpo, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros . Segundo o boletim de ocorrência, a documentação do piloto estava em dia e não foram identificados sinais de embriaguez. Porteriormente, ele gravou um vídeo admitindo o erro e pedindo desculpas.



Empinar moto em via pública é considerado infração gravíssima e pode gerar uma multa de cerca de R$ 293, além de poder perder a carteira e ter o veículo retido.