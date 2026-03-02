Logo R7.com
Motorista atropela pessoas perto de calçada e foge depois

Uma das vítimas morreu e outras três ficaram feridas após o crime

News das 19h|Do R7

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas após serem atropeladas por um motorista que fugiu do local no Paraná.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

