Motoristas de aplicativo poderão bloquear passageiros em nova ferramenta

O aplicativo da Uber anunciou, nesta quarta-feira (19), que contará com uma nova ferramenta — agora, os motoristas poderão bloquear passageiros. O recurso poderá ser acionado de forma automática ou opcional, dependendo da avaliação que o colaborador der ao cliente. Se for uma estrela, o motorista vai deixar de receber corridas solicitadas por esse passageiro automaticamente. Se a nota for duas ou três estrelas, o condutor poderá escolher se vai bloquear ou não. Já quando forem entre quatro e cinco estrelas, essa opção não será permitida.



A nova ferramenta será disponibilizada gradativamente nos próximos dias — o lançamento foi feito também visando o Carnaval . A Uber apresentou recomendações para tornar as viagens mais agradáveis neste período de festas, mas que valem também para outras ocasiões. Entre elas, não consumir bebidas alcoólicas dentro do veículo, usar cinto de segurança, tomar cuidado com glitter de roupas para não sujar os bancos e tratar os motoristas com respeito.