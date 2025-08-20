Mulher cai de ônibus e bate a cabeça no chão após freada brusca, em Campinas (SP)
Ao tentar soltar bolsa presa na porta do veículo, vítima se desequilibrou e acabou sofrendo a queda
Uma mulher caiu de um ônibus e bateu a cabeça com violência no chão, nesta terça-feira (19), em Campinas, no interior de São Paulo. O vídeo mostra que a porta de trás do coletivo é aberta com ele ainda em movimento, e a passageira cai no momento da freada brusca. A vítima passou por atendimento e foi liberada.
