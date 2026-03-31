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Mulher é assaltada a caminho de ponto de ônibus na zona sul de São Paulo

Vítima seguia de madrugada para o trabalho; PM foi chamada para o endereço no Campo Limpo, mas ninguém foi preso

News das 19h|Do R7

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Uma mulher foi vítima de assaltantes enquanto seguia de madrugada para o ponto de ônibus no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, nesta segunda-feira (30). O crime foi flagrado por câmeras de segurança da região. A PM (Polícia Militar) disse que foi chamada para o endereço, mas, quando a equipe chegou, a vítima — que estava indo trabalhar — já tinha ido embora. A prisão de nenhum suspeito foi divulgada até o momento.

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