Mulher é assaltada a caminho de ponto de ônibus na zona sul de São Paulo

Uma mulher foi vítima de assaltantes enquanto seguia de madrugada para o ponto de ônibus no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo , nesta segunda-feira (30). O crime foi flagrado por câmeras de segurança da região. A PM (Polícia Militar) disse que foi chamada para o endereço, mas, quando a equipe chegou, a vítima — que estava indo trabalhar — já tinha ido embora. A prisão de nenhum suspeito foi divulgada até o momento.



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