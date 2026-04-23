Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Mulher pula de carro para fugir de agressões de companheiro

Após audiência de custódia, ele foi solto e vai responder ao processo em liberdade

News das 19h|Do R7

  • Google News

Uma mulher de 25 anos pulou de um carro em movimento na tentativa de escapar das agressões do companheiro. O incidente aconteceu em Pitanga, região central do Paraná.


O motorista percebeu a ação da vítima e parou o carro imediatamente. Ele tentou dar marcha à ré para alcançá-la novamente. No entanto, pessoas que estavam próximas começaram a gritar ao perceberem o que estava acontecendo. Assustado pela reação dos transeuntes, o homem fugiu sem conseguir recapturar a mulher.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Paraná
  • violencia-domestica
  • news-19-horas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.