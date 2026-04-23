Mulher pula de carro para fugir de agressões de companheiro

Uma mulher de 25 anos pulou de um carro em movimento na tentativa de escapar das agressões do companheiro. O incidente aconteceu em Pitanga, região central do Paraná.

O motorista percebeu a ação da vítima e parou o carro imediatamente. Ele tentou dar marcha à ré para alcançá-la novamente. No entanto, pessoas que estavam próximas começaram a gritar ao perceberem o que estava acontecendo. Assustado pela reação dos transeuntes, o homem fugiu sem conseguir recapturar a mulher.



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