Pai é investigado após gravar vídeo dando bebida alcoólica para filho de 10 anos

Pai, suspeito de dar bebida alcoólica para o filho de 10 anos, começou a ser investigado pela polícia . Apesar de não ter ocorrido uma denúncia formal, as imagens que circularam pelas redes foram o suficiente para o começo de uma investigação, que identificou o homem como um barbeiro. Ele vai depor nos próximos dias.



Segundo o advogado de defesa, o pai deu refrigerante para o menino e só publicou o vídeo como uma brincadeira. Se for comprovado que o homem ofereceu álcool para a criança, ele pode ser preso e até perder a guarda do filho.



