Polícia Civil conclui inquérito sobre acidente aéreo em Ubatuba, no litoral norte de SP

A Polícia Civil concluiu nesta terça-feira (18) o inquérito sobre o acidente aéreo que aconteceu em Ubatuba , no litoral norte de São Paulo, no dia 9 de janeiro. O documento foi entregue à Polícia Federal, que vai seguir com as investigações. O relatório inclui as diligências realizadas pela corporação, como exames, entrevistas, laudos e fotografias, mas não aponta a causa do acidente.



Um avião de pequeno porte ultrapassou a pista do aeroporto de Ubatuba e explodiu em 9 de janeiro deste ano. A aeronave transportava um casal, os dois filhos e o piloto, Paulo Seghetto, que morreu. Dois pedestres que estavam na orla da praia ficaram feridos.