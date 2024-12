Polícia Federal realiza operação contra rádios clandestinas no entorno do aeroporto de Guarulhos

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão pela operação Pouso Seguro, da Polícia Federal , nesta quarta-feira (4), em endereços ligados a pessoas que mantêm ou financiam o funcionamento de rádios clandestinas no entorno do aeroporto de Guarulhos . O sinal das rádios provocam interferências entre a torre de comando do aeroporto e as aeronaves, o que gera risco de acidentes e chega a interromper o funcionamento do terminal, o que provoca filas e atrasos. A PF informou que os investigados poderão responder por organização criminosa, furto de energia elétrica, crime contra as telecomunicações e crime de perigo de acidente aéreo.