Rio de Janeiro possui cinco das dez atrações do Brasil mais pesquisadas por turistas estrangeiros

O Rio de Janeiro tem cinco lugares entre os dez mais pesquisados por turistas estrangeiros. O ranking, feito pelo Ministério do Turismo em parceria com a Embratur, colocou o Cristo Redentor em primeiro lugar, com 175,5 mil buscas. Em seguida, estão Foz do Iguaçu, no Paraná, com 50 mil pesquisas, e em terceiro o Pão de Açúcar, o segundo lugar em terras fluminenses, com 43,5 mil buscas.



Além destes pontos turísticos, estão na lista também os Lençóis Maranhenses (MA), o Maracanã (RJ), a Chapada Diamantina (BA), Parque Lage (RJ), Museu do Amanhã (RJ), o Pelourinho (BA) e, por fim, a avenida Paulista (SP).