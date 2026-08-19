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Vacina experimental reduz risco de câncer de pele voltar

Ensaio clínico em fase final mostra que imunizante trata melanoma que já existe

News das 19h|Do R7

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Uma vacina experimental personalizada está mostrando potencial para reduzir o risco de retorno do melanoma após a cirurgia. Os dados preliminares são parte de um ensaio clínico em fase final com mais de 1.137 participantes que já passaram pelo procedimento cirúrgico.

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