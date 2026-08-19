Vacina experimental reduz risco de câncer de pele voltar
Ensaio clínico em fase final mostra que imunizante trata melanoma que já existe
Uma vacina experimental personalizada está mostrando potencial para reduzir o risco de retorno do melanoma após a cirurgia. Os dados preliminares são parte de um ensaio clínico em fase final com mais de 1.137 participantes que já passaram pelo procedimento cirúrgico.
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