Vídeo: empilhadeira cai em cima de mulher em supermercado no RS

Uma mulher ficou ferida após uma empilhadeira cair em cima dela em um supermercado na cidade de Canoas , no Rio Grande do Sul, no domingo (9). Um funcionário colocava caixas de leite condensado em uma prateleira, quando o equipamento despencou e acertou a vítima.



A mulher foi socorrida e levada para atendimento médico, porém, o estado de saúde dela não foi divulgado.