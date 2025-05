Vídeo: médico é flagrado empurrando adolescente durante jogo de futebol, em Sobral (CE)

Um médico foi flagrado agredindo um menino de 13 anos em uma quadra, dentro de um condomínio de luxo, em Sobral , no Ceará, nesta quinta-feira (1°). Confusão começou quando o filho do homem se envolveu em uma briga com a vítima — o pai resolveu intervir, atacando o menino.



O agressor foi contido por moradores. A Polícia Militar foi chamada e o profissional da saúde foi levado à delegacia. Após prestar depoimento, ele foi liberado. O adolescente agredido passou por atendimento médico e vai receber acompanhamento psicológico.