Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Vídeo: motorista bate em duas motos e foge a pé em Anápolis (GO)

Polícia procura pelo homem que deixou de prestar socorro às vítimas do acidente

News das 19h|Do R7

  • Google News

A polícia de Goiás procura por um motorista que bateu o carro em duas motos paradas em um semáforo e fugiu nesta segunda-feira (16), em Anápolis. Nas imagens é possível ver quando ele sai do carro na sequência da batida, mas ao invés de ajudar as vítimas, sai correndo pela rua, deixando para trás uma mulher e duas crianças.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Polícia
  • acidente-de-transito
  • goias

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.