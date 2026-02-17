Vídeo: motorista bate em duas motos e foge a pé em Anápolis (GO)

A polícia de Goiás procura por um motorista que bateu o carro em duas motos paradas em um semáforo e fugiu nesta segunda-feira (16), em Anápolis. Nas imagens é possível ver quando ele sai do carro na sequência da batida, mas ao invés de ajudar as vítimas, sai correndo pela rua, deixando para trás uma mulher e duas crianças.



