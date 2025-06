Saiba tudo o que se sabe até agora sobre caso do empresário encontrado morto no autódromo de SP

No programa deste domingo (15), o Record News Investigação revela os detalhes de um caso que intriga pelas perguntas sem resposta: a morte de Adalberto Santos Júnior , de 35 anos, durante um festival de motos no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.



O empresário, conhecido por seu bom humor, paixão por motos e dedicação ao trabalho, desapareceu no dia 30 de maio após participar do evento. Quatro dias depois, seu corpo foi encontrado por um operário dentro de um buraco de obra nas imediações do autódromo . Vestido apenas com cueca, de jaqueta, capacete e sem calçados, a cena levantou suspeitas de constrangimento intencional.



Segundo relato de Rafael Albertino Aliste, amigo que acompanhava Santos no evento , ele havia consumido álcool e maconha pouco antes de desaparecer. No entanto, a esposa do empresário contesta a informação, afirmando que o marido nunca usou drogas dentro de casa.



O corpo não apresentava ferimentos visíveis , e os pertences pessoais da vítima — como carteira, celular e aliança — não foram levados, descartando latrocínio. No carro do homem, encontrado dentro do autódromo, havia vestígios de sangue ainda sem explicação pericial .



O mistério cresce com o sumiço de peças-chave para desvendar o crime: o boné que Adalberto usava, a câmera que estava acoplada ao capacete e as roupas inferiores. A perícia também indicou que o equipamento foi colocado após a morte, sem deixar digitais.