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Cachaça produzida no Brasil ganha mercado internacional

Festival em Goiás colocou a bebida em destaque; tem marca nacional sendo vendida para o Japão

Record News Rural|Do R7

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O Festival da Cachaça de Goiás destacou a importância crescente dessa bebida genuinamente brasileira.

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