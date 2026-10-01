Cachaça produzida no Brasil ganha mercado internacional
Festival em Goiás colocou a bebida em destaque; tem marca nacional sendo vendida para o Japão
O Festival da Cachaça de Goiás destacou a importância crescente dessa bebida genuinamente brasileira.
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