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Em meio a incertezas quanto à safra, cotações do trigo seguem em alta

Clima desfavorável ao longo do ciclo tem comprometido o desenvolvimento das lavouras

Record News Rural|Do R7

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Os preços do trigo no Brasil estão em alta em meio às incertezas sobre a safra de 2026.

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