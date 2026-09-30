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Oferta restrita mantém preços do açúcar em alta

Chuvas atrasam colheita e impactam na produção de cana-de-açúcar

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Com oferta restrita, os preços do açúcar estão em alta. Saiba mais.

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