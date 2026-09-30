União Europeia aprova qualidade de aves e mel do Brasil

A Direção-Geral de Saúde e Segurança dos Alimentos da Comissão Europeia considerou a qualidade do sistema brasileiro de produção de carnes de aves e mel como satisfatória.



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