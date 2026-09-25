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Produtores enfrentam problemas para comercializar a laranja

Com pomares sustentáveis e mudas não enxertadas, árvores demoram até 10 anos para produzirem

Record News Rural|Do R7

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Na zona rural de Palmeirais, Piauí, a comunidade Olho d'Água encontrou uma nova fonte de renda por meio do cultivo da laranja.

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