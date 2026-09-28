Entenda resultado da cúpula entre Xi Jinping e Trump
Presidente dos Estados Unidos recebeu líder chinês na semana passada
A visita do presidente da China aos Estados Unidos destacou a busca por uma política de não-confronto e comércio justo, gerando especulações sobre seu impacto no agronegócio brasileiro.
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