Logo R7.com
RecordPlus
Record News

Entenda resultado da cúpula entre Xi Jinping e Trump

Presidente dos Estados Unidos recebeu líder chinês na semana passada

Record News Rural|Do R7

  • Google News

A visita do presidente da China aos Estados Unidos destacou a busca por uma política de não-confronto e comércio justo, gerando especulações sobre seu impacto no agronegócio brasileiro.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Agronegócio
  • Soja
  • Xi Jinping
  • donald-trump

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.