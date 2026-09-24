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Calor eleva teor alcoólico de champagne na França

Altas temperaturas e seca deixam as uvas com mais açúcar, alterando processo de fermentação

Record News Rural|Do R7

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A onda de calor que atinge a Europa trouxe consequências para o espumante produzido em Champagne, França. Por conta das elevadas temperaturas e secas registradas ao longo de 2027, o teor alcoólico da bebida subiu.

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