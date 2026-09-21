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Saiba como a crise interna no STF pode impactar o agro

Pelo menos 19 processos de interesse do setor dependem de análises dos ministros

Record News Rural|Do R7

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A crise do Supremo Tribunal Federal está gerando preocupações significativas em relação a pelo menos 19 processos que são de grande interesse para o agronegócio brasileiro.

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