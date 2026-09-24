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Entenda o cenário atual do algodão brasileiro

Setor foca em ciência aplicada, inovação, mercado e estratégia de competitividade

Record News Rural|Do R7

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Produtores brasileiros de algodão projetam pequeno aumento da área plantada na próxima safra, impulsionado pela boa produtividade, apesar da queda nos preços da pluma.

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