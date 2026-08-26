Maracujá-roxo pode ser alternativa para produtor

O maracujá-roxo tem ganhado destaque como uma alternativa promissora para a fruticultura brasileira. Com a casca de cor vinho intenso e o sabor mais adocicado que o maracujá amarelo tradicional, a variedade está sendo estudada no Cerrado brasileiro e pode abrir novas oportunidades tanto para o mercado interno quanto para o externo.



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