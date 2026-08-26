Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Maracujá-roxo pode ser alternativa para produtor

Estudos apontam que fruta ainda pouco conhecida pode movimentar a economia

Record News Rural|Do R7

  • Google News

O maracujá-roxo tem ganhado destaque como uma alternativa promissora para a fruticultura brasileira. Com a casca de cor vinho intenso e o sabor mais adocicado que o maracujá amarelo tradicional, a variedade está sendo estudada no Cerrado brasileiro e pode abrir novas oportunidades tanto para o mercado interno quanto para o externo.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • agronegocio
  • agricultura
  • cerrado
  • record-news-rural

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.