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Setor dos citros tem crescimento de 4,2% na geração de empregos

Com avanço em Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul, setor gerou 51,7 mil admissões

Record News Rural|Do R7

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Mesmo diante da crise de demanda global por suco de laranja, a citricultura brasileira voltou a demonstrar força na geração de empregos.

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