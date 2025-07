Saiba quais foram os resultados da Copa América e definições das quartas de final da Eurocopa

O programa Elas com a Bola abriu a semana destacando o início da Copa América e os confrontos definidos da Eurocopa . A rodada inaugural da competição sul-americana já trouxe emoções: Equador e Uruguai empataram em 2 a 2, enquanto o Chile goleou o Peru por 3 a 0. No Grupo B, o Paraguai superou a Bolívia por 4 a 0, e o Brasil estreou com vitória sobre a Venezuela por 2 a 0. A Argentina ainda aguarda sua estreia.



Na Eurocopa, foram definidos os duelos das quartas de final, que acontecerão entre os dias 16 e 19 de julho, sempre às 16h. Os confrontos serão: Noruega x Itália, Suécia x Inglaterra, Espanha x Suíça e França x Alemanha.



