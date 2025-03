'Elas com a Bola': veja a repercussão do título do São Paulo na Supercopa Feminina

O Elas com a Bola desta segunda-feira (17) repercutiu o título do São Paulo na Supercopa Feminina, que venceu o Corinthians no último sábado (15), no Morumbis, em São Paulo. A taça é inédita para as soberanas, uma vez que as outras três edições foram vencidas pelo Timão. A partida terminou 0 a 0 no tempo normal, e o tricolor venceu nos pênaltis, com a meio-campista Robinha convertendo a cobrança decisiva.



Thiago Viana, treinador são-paulino, comentou a importância do título para o projeto do futebol feminino do clube. "A gente estava muito confiante de que poderia, sim, fazer um jogo bom, ser superior em alguns momentos. E que o momento tinha chegado, para ser campeão. A gente construiu bastante o projeto nos últimos dois anos para viver isso que a gente está vivendo hoje."



